فرصة للأقلية العربية وسط فوضى تعمّ إسرائيل

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «فورين بوليسي»

بعد أن دخلت الأحزاب السياسية الإسرائيلية جولة أخرى من المفاوضات لتشكيل الحكومة، أصبحت القائمة المشتركة، وهي تحالف مؤلف من أربعة أحزاب عربية، قادرة على أن تلعب دور صانع الملك. وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يمكن أن تلعب الأقلية العربية، التي تشكل 20% من السكان، دوراً سياسياً مهماً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وبعد أن عجز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن تشكيل حكومة ائتلافية، في غضون سبتمبر الماضي، طلب الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، من رئيس حزب «أبيض أزرق»، بيني غانتس، تشكيل الحكومة. وأصبح هذا الرجل مكلفاً بجمع تحالف من 61 مقعداً في «الكنيست» المؤلف من 120 مقعداً.

الوضع إيجابي

وكان غانتس قد قال إنه لن يُشرك العرب في أي تحالف، لكنه بدأ الآن التفاوض مع القائمة المشتركة، والتقى مع ممثليها في 31 أكتوبر الماضي. وقال قائدا «القائمة»، أيمن عودة وأحمد الطيبي، للصحافة إن «الوضع إيجابي»، خلال اللقاء الذي عالج «قضايا تهم المجتمع العربي، والتركيز على الشؤون المدنية»، ويؤيد 76% من المواطنين العرب دخول القائمة إلى الحكومة الإسرائيلية، وفق مركز غوتمان لاستطلاعات الرأي والأبحاث السياسية، ومقره برشلونة الإسبانية.

وثمة سابقة واحدة فقط تعاون فيها العرب مع اليهود في إسرائيل، عندما دعم العرب حكومة وسط اليسار، برئاسة إسحق رابين، في تسعينات القرن الماضي. لكن خلال العقد الماضي، الذي ترأس فيه نتنياهو الحكومة الإسرائيلية، لم تكن هناك ثقة تذكر بين العرب والأحزاب اليهودية.

ومن غير المرجح أن تكون مهمة غانتس، الذي يريد تشكيل حكومة يسار الوسط، أسهل مما كانت عليه لدى نتنياهو، وإذا فشل في مهمته ستكون هناك انتخابات ثالثة خلال عام واحد. ولتجنب هذا السيناريو، يمكن أن يختار غانتس تشكيل حكومة أقلية استناداً إلى اتفاق مع القائمة المشتركة التي يمكن أن تدعم حكومته دون أن تشارك فيها، كما حدث مع رابين في تسعينات القرن الماضي.

وحتى مع وجود الدعم الخارجي من القائمة المشتركة، يمكن أن يكون غانتس عاجزاً عن تشكيل الحكومة، إذ إنه بحاجة إلى دعم أحزاب بعضها متطرف، لاتزال مؤيدة لنتنياهو، إضافة إلى أنها تدعم السياسي المستقل، أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض الدخول في حكومة تضم متدينين متطرفين.

وإضافة إلى ذلك يبدو أن غانتس يعتقد أن مجرد تخيل أنه منفتح على احتمال الاعتماد على دعم العرب، يمكن أن يسبب ضرراً سياسياً في حالة خاضت إسرائيل انتخابات ثالثة. ومن غير الواضح ما إذا كانت مفاوضات غانتس مع العرب مجرد تكتيك، أو جهوداً صادقة لدفعهم إلى الدائرة السياسية.

سابقة

وعلى الرغم من ذلك فإن مجرد لقاء غانتس مع القائمة المشتركة، يعد سابقة يمكن أن تصوغ مستقبل المشاركة السياسية للمكون العربي الذي يشعر أنه منبوذ من النظام السياسي في إسرائيل. ويواجه المواطنون العرب في إسرائيل حالة من انعدام المساواة منذ أمد بعيد. ويعيش نصف العرب تحت خط الفقر، ولا يتم توزيع التمويل الحكومي بصورة متساوية بين البلديات العربية واليهودية. وهم يعيشون هوية معقدة، فعلى الرغم من أن الصحافة الإسرائيلية تشير إليهم بأنهم «عرب إسرائيل»، إلا أن بعضهم يفضلون الإشارة إليهم بأنهم عرب فلسطينيون يحملون جنسية إسرائيلية، أو فلسطينيون إسرائيليون للاختصار.

وقال المدير المشارك لـ«صندوق إبراهام»، ثابت أبوراس، وهو مجموعة تروج للتعايش والمساواة بين العرب واليهود، إن هذا المستوى من المشاركة يمثل «تغيراً نموذجياً» في الطريقة التي يشارك بها الفلسطينيون والإسرائيليون في السياسة. وأضاف أبوراس «للمرة الأولى يشارك عرب إسرائيل بصورة فعالة في العملية السياسية، وللمرة الأولى يمكن أن تكون لهم القوة والنفوذ من أجل تحقيق التغيير في المجتمع الإسرائيلي، من أجل مصلحة العرب واليهود على السواء».

وقبيل الانتخابات، التي جرت في 19 سبتمبر، كان السياسيون العرب يشعرون بالقلق من أن المواطنين العرب لن يشاركوا في الانتخابات، إذ لم يشارك سوى 50% منهم في الانتخابات التي سبقتها في أبريل الماضي.

وشعر العديد من المواطنين العرب بالعبثية ضمن النظام الإسرائيلي، إذ إنهم كانوا يتمتعون بقدرات سياسية بسيطة من أجل تغيير ظروفهم الشخصية أو الجماعية. وظهرت أصوات كثيرة في الوسط العربي تنادي بمقاطعة الانتخابات هذا العام. وفي يناير من العام الجاري، كتب الكاتب، سلمان مصالحة، في صحيفة «هآرتس»، أن وجود الأحزاب العربية في «الكنيست» «يخدم فكرة ورقة التوت التي تغطي عري ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية».

وكانت القائمة المشتركة هي التي أقنعت الناخبين العرب بالمشاركة في انتخابات سبتمبر، وكانت الفروق كبيرة بين الأحزاب التي تشكل «القائمة المشتركة»، فهناك حزب «بلد» الذي يركز على معارضته فكرة إسرائيل كدولة يهودية، و«حداش» وهو الحزب الشيوعي الذي يركز على إنشاء اقتصاد اشتراكي إضافة إلى حقوق العمال، وهناك «الحركة العربية للتغيير»، المهتم بصورة أساسية بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وهناك أيضاً «القائمة العربية المتحدة» وهو فرع سياسي من الحركة الإسلامية في إسرائيل.

وتمكنت «القائمة المشتركة» من كسب 13 مقعداً في انتخابات عام 2015، لكن هذه الأحزاب خاضت انتخابات أبريل الماضي بصورة منفصلة، نتيجة الخلاف الكبير في الأيديولوجيات. وقال أبوراس «عاقبهم جمهورهم برفضه التصويت لهم مطلقاً»، وأضاف أنه بخلاف انتخابات عام 2015 وأبريل، ركزت منصة القائمة المشتركة في انتخابات سبتمبر على قضايا تمس ناخبيهم بصورة أساسية، مثل الحياة اليومية، والجريمة، والفقر، ونقص الإسكان.

وتقول العضو التي تحتل المقعد العربي الخامس، عايدة يوما سليمان، ممثلة عن حزب «حداش» الشيوعي: «ربما ركز السياسيون العرب كل نضالهم من أجل القضية الوطنية الفلسطينية، ومازلنا ملتزمين بأجندتنا الوطنية كفلسطينيين، ونحن ندعم أخوتنا وأخواتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الحياة أصبحت صعبة جداً للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ولذلك نحن بحاجة إلى النضال لإيجاد حلول لمشكلاتنا، وهذا ما يريده ناخبونا».

بينا برنس-جيسون محررة في صحيفة «هآرتس»

الاشتباك السياسي

يكشف مشهد الدعم الذي حظيت به «القائمة العربية المتحدة» أمراً يتعلق إلى حد كبير بجيل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وقال المدير المشارك لـ«صندوق إبراهام»، ثابت أبوراس، وهو مجموعة تروج للتعايش والمساواة بين العرب واليهود «إنهم لايزالون مستعدين للانخراط في المقاومة من خلال الاشتباك السياسي»، أي إحداث التغيير من خلال النظام السياسي، وأضاف «حتى الآن، يشتكي العرب في إسرائيل من أوضاعهم. والآن انتقلوا من سياسة الفوز إلى سياسة الاشتباك».

ومن بين جيل الاشتباك السياسي لفلسطينيي إسرائيل، عدد من الناشطين والفنانين، أمثال مخرجة الأفلام النسوية، ميسلون حمود، التي كانت جزءاً مهماً من جهود «اذهبوا إلى الانتخابات»، وهي تعزو هذا التغير إلى الهويات المتغيرة. وقالت ميسلون «كافح آباؤنا وجيلنا للبقاء اقتصادياً، وإثر احتلال بقية فلسطين، من قبل إسرائيل عام 1967، كافحوا لتأكيد الهوية الفلسطينية»، وأضافت: «لكننا ولدنا في هذه الدولة، ونحن غير مستعدين لتحمل التمييز ضدنا، سواء في المجتمع اليهودي الإسرائيلي أو في المجتمع الفلسطيني»، وتحدثت حمود عن حالات التمييز ضد الفلسطينيين، خصوصاً ذلك القانون الذي يقول إن إسرائيل يهودية، وقالت «لقد حولنا هذا القانون إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا حفز أشخاصاً مثلي للتصويت بدلاً من المقاطعة».

وقالت الناشطة النسوية، ميسون الحديد، إنها فهمت السبب الذي جعل الفلسطينيين يقاطعون الانتخابات، لأنها كانت تدرك أن انتخابهم لم يكن له أي معنى، وأضافت «لكن المعارضة الحقيقية تعنى أن علينا الاستفادة من أي أدوات نمتلكها».

وبخلاف صندوق الاقتراع، يرى الفلسطينيون الأشكال الأخرى من المقاومة من خلال الاشتباك، ويرى البعض أن ذلك يتضمن استخدام مؤسسات دولة إسرائيل لتعزيز أهدافهم، حتى لوكان ذلك يعني مقاومة مواطنين عرب آخرين. وعلى سبيل المثال، في الوقت الذي كانت الحملة الانتخابية تزداد زخماً، في أغسطس الماضي، عمد محافظ مدينة أم الفحم، وهي مدينة يسكنها أغلبية فلسطينية في شمال إسرائيل، إلى إلغاء حفل كان مقرراً للمطرب الفلسطيني، تامر نفار، بسبب مضامين أغانيه. فتوجه نفار إلى جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، التي رفعت قضية تظلم في مواجهة قرار المحافظ. ووقفت المحكمة إلى جانب نفار وألغت قرار المحافظ.

وانتقد البعض التظلم الذي قدمه نفار على أساس أنه يمنح إسرائيل الشرعية باعتبارها دولة يهودية. لكن المحامي، حسن جبارين، الذي يدير مركز عدالة للفلسطينيين، قال إن اللجوء إلى المحكمة لا يشرعن التمييز العنصري للدولة.

وقالت الحديد إن المقاومة عبر الاشتباك هي كل ما يتعين على الفلسطينيين القيام به الآن، في ظل عدم وجود إطار سياسي بديل.

بخلاف صندوق الاقتراع، يرى «الفلسطينيون الإسرائيليون» الأشكال الأخرى من المقاومة من خلال الاشتباك. ويرى البعض أن ذلك يتضمن استخدام مؤسسات دولة إسرائيل لتعزيز أهدافهم، حتى لوكان ذلك يعني مقاومة مواطنين عرب آخرين.