أسترالية تطالب بتخصيص أقرب المواقف لأصحاب السيارات الفاخرة

المصدر: ترجمة: م.م. عن «ذي أسترالين»

أثارت رسالة لأحد قراء صحيفة أسترالية جدلاً واسعاً. واقترحت قارئة إلغاء مواقف السيارات الخاصة بالعائلة، بالقرب من مراكز التسوق ومحال السوبر ماركت. وتعتقد ديانا دافنبورت (اسمها المستعار)، أنه ينبغي تخصيص المواقف الأقرب إلى المحال التجارية للعملاء الأغنياء، لأنهم «ينفقون أكبر قدر من المال» و«لديهم الكثير من السلع في عرباتهم».

وكتبت ديانا تقول: «أثناء زيارتي لسوبر ماركت محلي، شعرت بالاشمئزاز لأني رأيت أن أفضل أماكن وقوف السيارات الأقرب من الباب محجوزة لما يسمى بـ(مواقف الأبوين والطفل)».

وتابعت القارئة الغاضبة: «إذا كان المتسوق لائقاً بما يكفي لإيجاد أطفال، فيجب أن يكون قادراً على المشي عبر موقف للسيارات. يجب حجز أفضل الأماكن للأشخاص الذين لديهم أفخم السيارات».

ترى ديانا أن الأغنياء، فقط، هم من ينفقون أكبر قدر من المال في المحال التجارية، ويحملون أكبر قدر من المشتريات عند العودة إلى سياراتهم. ونُشرت الرسالة في «ملبورن هيرالد صن»، وادعت فيها ديانا أنها من إحدى ضواحي المدينة الداخلية الغنية. وأثارت الرسالة الغضب والفكاهة، على حد سواء، على وسائل التواصل الاجتماعي. واتضح أنها ليست أول مرة، فقد استخدمت الاسم المستعار ذاته، لكتابة رسائل مثيرة للجدل في الصحف في ملبورن.

وعلق أحدهم قائلاً: «أعتقد أن الأمر يتعلق بحماية الأطفال أكثر من كونه حقاً، إنه من الحس السليم»، متابعاً «لا أفضل السير مع ثلاثة أطفال صغار في ساحة مواقف سيارات ضخمة دون ضرورة». هذا وكانت آخر رسالة من ديانا، تلك التي تم حجبها عن النشر، اشتكت فيها ركوب دراجات نارية لأغراض خيرية.

ترى ديانا أن الأغنياء فقط، هم من ينفقون أكبر

قدر من المال في المحال التجارية، ويحملون أكبر

قدر من المشتريات عند العودة إلى سياراتهم.