كابينة الهاتف الحمراء تستخدم لأغراض ترفيهية وخدمية

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ريكورد»

متى كانت آخر مرة استخدمت فيها كابينة الهاتف؟ إذا كنت تكافح لتتذكر فإنك لست وحدك، فقد تجاوزت الهواتف المحمولة في الغالب استخدام هاتف الشارع التقليدي، إذ انخفضت المكالمات عبر الأخير بنسبة 90٪ في السنوات الـ10 الماضية، في بريطانيا. ولكن يتم استخدام كابينات الهواتف الحمراء الشهيرة، مرة أخرى، من قبل المجتمعات والأفراد في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتحويلها إلى أي شيء يحلو لهم. يوجد حالياً 5023 صندوقاً أحمر، للتملك في جميع أنحاء بريطانيا، بما في ذلك 555 في لندن.

منذ أن تم إطلاق المخطط المسمى «تبني كشكاً» للمرة الأولى في عام 2008، فقد تم اعتماد الآلاف من صناديق الهاتف الحمراء، من قبل المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتم تحويل الصناديق حتى الآن إلى مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك المكتبات والمتاحف والمخابز وأماكن لمساعدة مرضى القلب.

تم تحويل 10 صناديق هاتف قديمة في شلتنهام إلى معارض فنية مصغرة. وفي شيشاير، تم تحويل صندوق هاتف قديم إلى مكان لمشاركة وتبادل الكتب، ما يتيح للسكان المحليين فرصة القراءة.

لا توجد قائمة نهائية بما يمكن أن تتحول الصناديق إليه، لكن الأمر متروك للمجتمع الذي يتبنى الصندوق للتأكد من أن لديه التراخيص الصحيحة المعمول بها من السلطات المحلية إذا لزم الأمر.

- تم تحويل

10 صناديق هاتف

قديمة في

شلتنهام إلى

معارض فنية

مصغرة.