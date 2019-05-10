طالبة أميركية تتلقى القبول من 115 جامعة في آنٍ واحد

المصدر: ترجمة: م.م عن «سات سير سات»

أنطوانيت لوف هي فتاة أميركية تبلغ من العمر 18 عاماً تعيش في نيو أورليانز. مع نتائجها الجيدة في المدرسة الثانوية، تقدمت بطلب إلى 115 جامعة في جميع أنحاء البلاد لزيادة فرصها في تلقّي أكبر عدد ممكن من القبول. وبمتوسط جيد جداً طوال العام، تم قبول الفتاة في جميع الجامعات التي تقدمت إليها، دون استثناء. وأخبرت والدتها موقعاً محلياً، أنه بسبب الوصول الهائل لرسائل الاستجابة، أُجبر ساعي البريد على ترك البريد تحت الشرفة أو أسفل الباب، بعد أن امتلأ صندوق البريد الخاص بالعائلة.

تريد أنطوانيت، وهي أكبر إخوانها الخمسة، أن تصبح معلمة بالمدرسة الابتدائية. ولتحقيق ذلك، حصلت على منحة دراسية في كل جامعة بمبلغ تراكمي قدره 3.7 ملايين دولار. أول مدرسة استجابت للطالبة المحظوظة قدمت منحة دراسية بقيمة 72 ألف دولار. ومع ذلك، لم يقدم أي منها بعد منحة دراسية تغطي جميع مراحل دراسة أنطوانيت. وبما أن والديها، يولاندا وأنطوني، لديهما موارد محدودة، يجب أن يكون المعيار المالي حاسماً في اختيارها. ويجب أن تتخذ القرار في غضون أسبوع. وفي الوقت نفسه، ستحاول أنطوانيت زيارة جامعاتها المفضلة لمعاينة الكلية التي ستدرس فيها.

أنطوانيت حصلت على

منحة دراسية في

كل جامعة بمبلغ

تراكمي قدره 3.7

ملايين دولار.