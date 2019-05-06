صناعة السياحة في سريلانكا تترنّح بعد تفجيرات انتحارية

المصدر: كولومبو - رويترز

ترنّحت صناعة السياحة في سريلانكا، التي يبلغ حجمها 4.4 مليارات دولار، نتيجة عمليات الإلغاء بعد أن تجنب المسافرون زيارة تلك الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي تشتهر بشمسها ورمالها، بعد التفجيرات الانتحارية المتعددة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً قبل أسبوعين. وهاجم انتحاريون من جماعات إسلامية غير معروفة على نحو يذكر في سريلانكا كنائس وفنادق فخمة في البلاد في عيد القيامة، وقتلوا مصلين وسائحين وعائلاتهم. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجمات.

وعانت السياحة بعد أن ألغى سائحون من مختلف أنحاء العالم حجوزات في فنادق وطائرات خشية وقوع هجمات أخرى. وتسهم السياحة بـ5% من إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا. وقال رئيس سريلانكا، ماثريبالا سيريسينا، في مقابلة يوم السبت: «إنها ضربة كبيرة للاقتصاد ولصناعة السياحة أيضاً. من المهم أن تعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل الهجمات كي ينمو الاقتصاد».

وتراجعت الحجوزات في الفنادق بنسبة 186% في المتوسط خلال الأسبوع الذي أعقب الهجمات بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسبما أظهرت بيانات من مؤسسة فوروردكيز للاستشارات السياحية.

وقال رئيس مكتب السياحة بسريلانكا، كيشو جوميز، لـ«رويترز»، إن معدل الإلغاء في الفنادق في شتى أنحاء البلاد بلغ في المتوسط 70% حتى يوم السبت، وكانت كولومبو أكثر المناطق تأثراً بذلك.