إضافة 1667 صديقاً على «ويتشات».. شرط العلامة الكاملة

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي نيوز»

أثار أستاذ جامعي صيني نقاشاً ساخناً على الإنترنت، بعد تكليف طلابه مهمة غير عادية، يطلب منهم إضافة أكثر من 1600 صديق على موقع «ويتشات»، الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في الصين، للحصول على أفضل الدرجات.

وتطلبت المهمة المثيرة للجدل من الطلاب الذين يدرسون دورة الإنترنت والوسائط الجديدة في جامعة «هينان»، إضافة ما لا يقل عن 1001 من الأصدقاء الجدد على الشبكة، من أجل الحصول على درجة 60 من 100. وكلما زاد عدد الأصدقاء ارتفع معدل درجاتهم، إذ يحصل أولئك الذين يحصلون على 1667 صديقاً جديداً، فما فوق، على علامة كاملة. واشتكى بعض الطلاب أن المهمة كانت صعبة للغاية، لكن المدرسين في الجامعة دافعوا عن زميلهم، موضحين أن المهمة تُعد الشباب للحياة الحقيقية.

وعلق أحد الطلاب قائلاً «إنها مهمة صعبة. ليس لدي سوى 100 صديق على (ويتشات)»، متابعاً، «يشعر الكثير منا بالإحباط والقلق من أننا لن نستطيع إضافة الكثير من الأصدقاء». واشتكى آخرون أن الأستاذ لم يقدم أي مهام بديلة، وأن نتيجة هذا الاختبار تشكل 30٪ من التقييم النهائي في هذه الدورة. وما زاد الطين بلة أنه تم تحديد أسبوعين فقط لاستكمالها.

ويقول الأستاذ الذي لم يكشف عن اسمه، إن هذه «المهمة أساسية في الدورة؛ وعندما يبحث هؤلاء الطلاب عن عمل، سيكون لديهم المهارات الأساسية اللازمة لهذا النوع من عمليات التواصل الاجتماعي».

تم نشر المهمة المثيرة للجدل عليها على موقع «ويبو»، النسخة الصينية، من «تويتر»، وسرعان ما أدت إلى نقاش ساخن على الإنترنت. وبينما أيّد بعض الأشخاص الأستاذ، قائلين إن المهمة كانت «معقولة»، ادعى آخرون أنها ستكون منطقية فقط إذا كانت هذه دورة تسويقية.

• المدرسون في الجامعة دافعوا عن زميلهم، موضحين أن المهمة تُعدّ الشباب للحياة الحقيقية.