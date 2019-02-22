صالون ياباني متخصص في «انتزاع» الشعر الأبيض

المصدر: ترجمة: م.م عن «سورا نيوز»

أن تجد حلاقاً في المدينة فهذا أمر يسير، ولكن إيجاد محل متخصص في إزالة الشيب بطريقة غير عادية ليس أمراً سهلاً. الكثير من الناس يفضلون تغيير لون شعرهم الأبيض، لكن صالوناً خاصاً في طوكيو يعرض خدمة «انتزاع الشيب».

صالون «شيراجانوكي» متخصص في إزالة الشعر الأبيض باليد، ما يجعل الزبائن يبدون أصغر سناً. إن انتزاع الشيب عمل شاق، والاستعانة بشخص آخر ليفعل ذلك قد يصبح محرجاً بعد فترة، ولكن لحسن الحظ، فإن الحلاقين في الصالون الياباني الخاص سيقومون بذلك، إذا كان الزبون على استعداد لدفع مقابل ذلك. ويتقاضى المحل 36 دولاراً لمدة 30 دقيقة من نزع الشعر الأبيض، و67 دولاراً لمدة 60 دقيقة، وتسعة دولارات لكل 10 دقائق إضافية تقضيها في تخليص رأسك من علامات الشيخوخة المزعجة. هذا ليس رخيصاً، ولكن نزع الشعر باستخدام الملقط ليس أمراً سهلاً.

وكتب على موقع الصالون: «لا تتعرض لضغط كبير، تلك الشعرات البيضاء تضايقك دائماً، ليس من السهل أن تطلب من شخص ما أن ينتزعها لك، الأمر أصعب مما يبدو عليه. لذلك، أطلقنا هذا المحل الجديد المتخصص في إزالة الشعر الأبيض».

ويجيء في موقع «شيراجانوكي»، الذي يعني حرفياً «إزالة الشعر الأبيض»، أن عدد الشعرات البيضاء التي يمكن نزعها من رأس الزبون يعتمد على مجموعة من العوامل، مثل طول الشعر، وما إذا كان الشخص يستخدم أي منتجات تصفيف، لكن متوسط الإزالة يراوح بين 30 و70 شعرة في كل 10 دقائق.