السيسي يعد المصريين بأطعامهم «أورجانيك» من إنتاج الجيش

المصدر: القاهرة - رويترز

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده البسطاء أمس بتمكينهم من تناول طعام «أورجانيك» أو طعام عضوي من انتاج الجيش وهو الطعام الذي قال إنه يقتصر على الأغنياء حاليا.

وأطلق السيسي هذا الوعد خلال افتتاح محطة للصوب الزراعية أنشأتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة للجيش في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة، وهي جزء من المرحلة الأولى لمشروع قومي يستهدف إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية في عدة مناطق عدة.

وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح المحطة التي تضم 600 صوبة زراعية على مساحة 2500 فدان «أحنا كنا دايما يقولك في السوبر ماركت الكبير... دا أورجانيك، يعنى الناس تاكل أورغانيك والمصريين مياكلوش اورجانيك ولا ايه؟ يعني اللى معاه فلوس ياكل اورجانيك... والمصريين الباقي مياكلوش؟»

وأضاف «لأ، أن شاء الله كله هيبقى كده، بس انتم اجروا معانا ونجرى مع بعض عشان اللي تحقق النهاردة بكل تواضع أمر يسعد ويشرف».

وتعهد السيسي أيضا بمزيد من المشروعات الزراعية، وقال إن بلاده بدأت في إنشاء مزرعة لإنتاج «أفخر أنواع» التمور على مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة.

ودعا السيسي، وهو يتفقد إنتاج محطة العاشر من رمضان، المزارعين إلى إقامة صوب زراعية على غرار التي يقيمها الجيش لتحقيق المكاسب بدلا من تبوير الأراضي والبناء عليها.

ومحطة العاشر من رمضان التي تضم أيضا محطة فرز وتعبئة وتغليف وثلاجات للحفظ والتبريد جزء من المرحلة الأولى للمشروع القومي والتي تشمل 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في خمس مناطق. وكان السيسي أعلن تدشين المشروع قبل 10 أشهر.

وقال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء مصطفى أمين، وهو الجهاز الذي تتبعه العديد من شركات الجيش ومن بينها الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن مصر ستصبح ثاني أكبر دولة في العالم في مجال زراعة الصوب بعد اكتمال إقامة المئة ألف فدان.

ولم يذكر أمين القيمة الإجمالية للمشروع ولم يحدد موعدا لاكتماله.