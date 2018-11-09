قطار «هارب» ينطلق من دون سائقه ويقطع 57 ميلاً

المصدر: ترجمة: م.م عن «ذي أسترالين»

انطلق قطار في أستراليا حاملاً شحنة من الحديد الخام، من دون سائقه، ليقطع مسافة 57 ميلاً قبل أن يخرج عن مساره. وكان السائق خرج من المقطورة للتحقق من شيء ما عندما قرر القطار أن يغادر من دونه، وذلك وفقاً لمكتب سلامة النقل الأسترالي. وانطلق قطار الشحن بسرعة 45 ميلاً في الساعة على السكة الحديدة دون وجود أي شخص على متنه، واستغرقت الرحلة مدة 50 دقيقة.

وكان من المقرر أن ينتقل القطار من منجم نيومان إلى ميناء هيدلاند، ولكن للأسف، تعين إخراجه من مساره عن قصد، الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. وانحرف القطار عن المسار بفضل تدخل مركز التحكم عن بعد في مدينة بيرث. وتسببت العملية في إتلاف ميل كامل من السكك الحديدية، بالكامل، بسبب الانحراف. وقال مكتب سلامة النقل إن المسؤولين بدأوا تحقيقاً لمعرفة السبب الذي جعل القطار ينطلق من تلقاء نفسه.

ولحسن الحظ لم يلحق القطار «الهارب» أي أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة التي كانت في طريقه، كما أنه كان يشق طريقه في مناطق نائية ليس بها سكان. ويقول رعاة الماشية إنهم لم يلاحظوا شيئاً غير معتاد، واعتقدوا أن القطار به سائق، وأنه يقوم برحلة اعتيادية. أما السائق الذي أبلغ عن «هروب» قطاره، فيخضع للتحقيق، أيضاً، ويُعتقد أنه لم يقم بالاحتياطات اللازمة قبل النزول من قطاره.

لحسن الحظ لم يُلحق القطار «الهارب» أي أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة التي كانت في طريقه، كما أنه كان يشق طريقه في مناطق ليس بها سكان.