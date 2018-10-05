شاب برازيلي يستعين بخبرات «يوتيوب» لبناء منزله

المصدر: ترجمة: م.م عن «ذي أيج»

تمكن محلل نُظم برازيلي من توفير نصف تكلفة منزل بطابقين، بفضل تجارب أشخاص شاركوا تجاربهم على الإنترنت. وقام إيفاندرو بالامنت (33 عاماً) بمعظم الأعمال بمساعدة زوجته كارولين، بدلاً من تكليف فريق بناء محترف. وفي ظل غياب خبرة البناء، استعان خبير الكمبيوتر بدروس البناء على موقع «يوتيوب»، ونصائح من العائلة والأصدقاء.

ويعيش الزوجان في منزل جميل مساحته 200 متر مربع، شيداه في مدينة ألميرانتي تامانداري، وهي منطقة حضرية في ولاية كوريتيبا بالبرازيل. واستغرق الأمر ثلاث سنوات كاملة لإنشائه، ولايزال الطابق العلوي طور البناء، لكنهما يقولان إن الأمر كان يستحق الانتظار، خصوصاً أنهما تمكنا من توفير نحو 50٪ مما كان سيكلفه هذا المنزل لو تم تعهيد المشروع لشركة بناء.

لم يخطط إيفاندرو لبناء المنزل بنفسه، ولكن بعد أن عرف كلفة المشروع، قرر المحاولة. وقد ورث صهره قطعة أرض، ومنحها له وزوجته كارولين لبناء منزل هناك إن أرادا ذلك. إلا أن الزوجين تفاجآ بكلفة البناء التي تفوق 12 ألف ريال برازيلي (ما يعادل 3000 دولار)، دون حساب مواد البناء، الأمر الذي يعد فوق طاقة العائلة الصغيرة.

بعد القيام بالحسابات، وجد إيفاندرو أن جمع رواتبه مع دخل زوجته لمدة 13 شهراً لن يغطي حتى تكاليف القوى العاملة في حال استأجر شركة بناء، ناهيك عن المواد اللازمة. لذلك لجأ إلى الإنترنت، وبدأ في مشاهدة البرامج التعليمية على «يوتيوب» حول كيفية وضع الأساس بشكل صحيح، ثم تحدث إلى ابن عمه، وهو مهندس معماري، وانطلق بعدها في العمل. وعلى الرغم من افتقاره التام للخبرة، فقد تم صب الأساسات بشكل جيد، الأمر شجع إيفاندرو على مواصلة البناء بنفسه، «توقفت وفكرت؛ إذا كان بإمكاني إنجاز الأساسات، يمكنني القيام بالباقي».