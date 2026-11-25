واشنطن - أ.ف.ب

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي، وذلك خلال فعالية خصّصت لانتقاد قرار حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة في ولايته.

وكان نيوسوم، المرشح المحتمل للرئاسة في 2028، أعلن هذا الشهر تحويل أحكام أكثر من 500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في كاليفورنيا إلى السجن مدى الحياة. وخلال فعالية أقيمت في وزارة العدل وحضرها أقارب لضحايا جرائم، هاجم ترامب قرار نيوسوم قائلاً: «من بين المحكومين الذين شملهم قرار تخفيف العقوبة أكثر من 110 قَتَلَة أطفال، وأكثر من 100 مغتصب قتلوا ضحاياهم، والعديد من القتلة المتسللين».

وردّ مكتب نيوسوم، في تعليق على منشور ذي صلة للناطق باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، على منصة «إكس»، بالقول: «كل شخص خُفف حكمه من المحكومين بالإعدام في كاليفورنيا سيموت في السجن، لن يخرج أي منهم حراً».

ومع أنها تضمّ واحدة من أكبر مجموعات المحكوم عليهم بالإعدام في العالم، لم تنفّذ كاليفورنيا أي حكم إعدام منذ عقدين، رغم استمرار المحاكم في إصدار هذه العقوبة بحق مدانين بجرائم قتل وجرائم خطيرة أخرى.