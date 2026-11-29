واشنطن - رويترز

قال ​إيلون ماسك أمس، في منشور ‌على «​إكس» إن شركة «غوغل» مهتمة باستئجار المزيد من سعة الحوسبة من شركة «سبيس إكس». ولم يرد ماسك أو «سبيس إكس» أو «غوغل» حتى الآن على طلبات من «رويترز» ‌للتعليق. وأبرمت «سبيس إكس» بالفعل اتفاقية خدمات سحابية متعددة السنوات مع ‌«غوغل»، تم توقيعها قبل طرحها ‌العام الأولي. وتدفع «غوغل» ‌لـ«سبيس إكس» 920 مليون دولار شهرياً اعتباراً ​من أكتوبر ​من هذا العام⁠ حتى يونيو 2029. وارتفع الطلب على البنية التحتية للحوسبة منذ طرح خدمات ‌الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما دفع شركات التكنولوجيا ​إلى الاستثمار في مراكز البيانات المجهزة بشرائح متطورة من إنفيديا وشركات مصنعة أخرى.