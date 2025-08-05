السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية".

وصرح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي لونج كونج في القاهرة، الثلاثاء، أن "التاريخ سيحاسب بعض الدول على موقفها مما يحدث في غزة".

إلى ذلك، شدد على أن "معبر رفح لم يُغلق، وتم تدميره 4 مرات"، مضيفاً: "عملنا على ترميم معبر رفح من الجانب المصري".

كما أوضح أن "الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من معبر رفح هو الذي يمنع إدخال المساعدات".

وتابع: "من يقول إن مصر تمنع المساعدات مفلس"، مبيناً أن بلاده "قدمت أكثر من 70% من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر الماضية".

كما كشف السيسي أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة.

فيما شدد على أن "مصر لم تتخل عن دورها، ولم تشارك في حصار القطاع الفلسطيني".

ومضى قائلاً: "لن نشارك في تهجير الشعب الفلسطيني".

في حين لفت إلى أن "هناك من يريد تشتيت الأنظار عن المسؤول الفعلي تجاه ما يحدث في غزة".