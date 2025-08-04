روسيا تُلغي تحذيراً من تسونامي بعد زلزال وثوران بركان

ألغت وزارة خدمات الطوارئ الروسية، أمس، تحذيراً من احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) في شبه جزيرة كامتشاتكا بعد أن هز زلزال بقوة سبع درجات جزر كوريل القريبة.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق عبر تطبيق «تليغرام»، أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الأمواج منخفضاً، لكنها نبهت الناس بضرورة الابتعاد عن الشاطئ.

وأكّد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي، الذي قدر قوة الزلزال بسبع درجات، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أيضاً أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

وقالت وكالة الإعلام الروسية وعلماء، أمس، إن «بركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا ثار خلال الليل للمرة الأولى منذ 600 عام».

ويُرجح وجود صلة بين الواقعتين والزلزال، الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأثار تحذيراً من حدوث تسونامي في أماكن بعيدة، مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي، وأعقبه ثوران بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطاً في شبه جزيرة كامتشاتكا، وتمتد جزر كوريل من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وحذّر علماء روس، الأربعاء الماضي، من احتمال وقوع هزات ارتدادية قوية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا، أولغا جيرينا، قولها: «هذا أول ثوران مؤكد تاريخياً لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام».