ترامب "غير مسرور" من بوتين.. ويمنحه 50 يوما لوقف الحرب مع أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة ستفرض "رسوما جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحافيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأمبركي إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا". وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%.

وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، و"أفضل كل شيء".

وأوضح أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن "الحلف سيدفع ثمنها".

وأشار ترامب إلى أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو.

وقال: "سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول" ونرسلها إلى الناتو، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.