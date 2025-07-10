وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن اتفاق غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف روبيو في حديث للصحافيين، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

وأردف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء أمس، بشأن حرب غزة.