"القاتل الصامت" يجتاح أوروبا.. ودرجات الحرارة تسجّل أرقاماً غير مسبوقة

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن العالم سيدخل في مرحلة يتعيّن عليه فيها التأقلم مع موجات حر أكثر شدة وتكراراً، مدفوعة بالتغير المناخي الناتج عن النشاط البشري.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من أوروبا ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة مع بدايات فصل الصيف، مما دفع دولاً عدّة إلى إصدار تنبيهات من موجات حرّ "شديدة الخطورة"، وُصفت بأنها "القاتل الصامت" نظراً لتأثيرها المباشر على الصحة العامة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، كلير نوليس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن شهر يوليو تقليدياً هو الأشد حرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، لكن تسجيل موجات حرّ بهذه القوة في بداية الصيف يبقى استثنائياً.

وشرحت نوليس أن موجة الحر الحالية سببها نظام ضغط جوي مرتفع يحبس الهواء الساخن القادم من شمال إفريقيا فوق أوروبا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على اليابسة، مشيرة إلى أن الحرارة الشديدة لا تُسجل دائماً في الإحصاءات كسبب مباشر للوفاة، رغم أنها قد تكون أكثر فتكاً من الكوارث المناخية الأخرى.

كما أوضحت أن حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط تلعب دوراً في تعزيز موجات الحر البرية، قائلة إن المنطقة تشهد حالياً موجة حر بحرية استثنائية تزيد من حدّة التأثير على اليابسة.

وأضافت: "ما يمكن توقعه في المستقبل هو المزيد مما نشهده الآن، بل ما هو أسوأ"، مؤكدة أن التحذير المبكر وخطط العمل الميداني تظل الأدوات الأكثر فعالية لحماية الأرواح.

العمل الميداني: الصليب الأحمر يتحرّك

في المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن تعبئة فرقه في مختلف أنحاء أوروبا لمواجهة موجات الحر، حيث يقوم المتطوعون بتوزيع المياه، وتفقّد الفئات الأكثر هشاشة مثل المشردين وكبار السن والعاملين في الهواء الطلق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، توماسو ديلا لونغا، إن الحرارة الشديدة ليست بالضرورة كارثة إذا وُجد الاستعداد والتحرك المبكر والمعرفة