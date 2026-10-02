طقس الإمارات غداً.. صحو رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً وجنوباً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:40، والجزر الأول عند الساعة 09:39، والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:12، والمد الثاني 03:49، والجزر الأول عند الساعة 08:22، والجزر الثاني عند الساعة 20:45

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 80 25

دبي 39 30 75 25

الشارقة 39 29 75 25

عجمان 39 29 70 25

أم القيوين 38 28 80 20

رأس الخيمة 39 29 70 25

الفجيرة 35 30 85 40

العين 38 28 70 20

ليوا 40 30 80 20

الرويس 40 30 85 30

السلع 41 30 80 25

دلما 39 32 85 45

طنب الكبرى/ الصغرى 37 32 80 40

أبو موسى 37 32 80 45