ما سر التحركات الإيرانية داخل منشأة فوردو بعد الضربات الأميركية؟

نشرت مجلة نيوزويك الأميركية تقريراً يستند إلى صور أقمار صناعية حديثة، رصدت نشاطاً غير معتاد في منشأة فوردو النووية الإيرانية، وذلك بعد أيام من الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل إيران.

وأظهرت الصور أعمال حفر وبناء مكثفة، مع وجود معدات ثقيلة قرب مداخل الأنفاق، ما يُشير إلى استعدادات هندسية واسعة داخل المنشأة الواقعة تحت الأرض. كما لُوحظ إنشاء طرق جديدة ونقاط حفر قرب المداخل الرئيسية.

هل أغلقت إيران مداخل فوردو قبل الضربات؟

بحسب التحليل الذي استند إليه تقرير نيوزويك، يُرجّح أن طهران عمدت إلى إغلاق بعض مداخل المنشأة قبيل تنفيذ الضربات، بهدف تأمين مكونات نووية حساسة داخل الموقع المحصن. وقد علّقت المجلة قائلة إن هذه الخطوة "تفتح باب التساؤلات حول طبيعة الخطط الإيرانية لحماية منشآتها مستقبلاً".

ماذا كشفت صور "ماكسار" الأخيرة؟

في السياق ذاته، أظهرت صور حديثة التقطتها شركة "Maxar" الأميركية وجود جرافات ومركبات قرب المنشأة، يُعتقد أنها تُستخدم لأعمال حفر أو إزالة أنقاض، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة الإيرانية أي توضيح رسمي بشأن طبيعة هذه التحركات أو أهدافها الفعلية.

هل تستأنف إيران نشاطها النووي رغم الضغوط؟

المحلل الإسرائيلي للصور الجوية أور بيالكوف قال إن "المؤشرات الحالية تدل على أن إيران شرعت بإعادة تأهيل منشأة فوردو"، وهو ما يعكس – حسب تقديره – رغبة إيرانية في استئناف أنشطتها النووية، رغم تصاعد الضغوط والضربات الجوية المتكررة