الرئيس الإيراني يعرب لأمير قطر عن أسفه للهجوم على قاعدة العديد

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أسفه للهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية، مساء أمس، مؤكدا أنه لم يكن يستهدف قطر وشعبها، وفقا لبيان للديوان الأميري.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر جدد -خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء- إدانة بلاده الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أعرب لأمير قطر عن "أسفه عما تسبب به هذا الهجوم من أضرار"، منوها إلى أن "دولة قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين من هذه العملية".