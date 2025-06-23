أنور قرقاش: نجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل

نفى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ، ما تم نسبه لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب في إيران.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"بلغتني تأكيدات موثوقة وبالاطلاع على نص المقابلة يتضح بأن ما نُسب لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب على إيران غير صحيح، ولم يصدر عنه. ومن هذا المنطلق، حذفت التغريدة السابقة".

وتابع قائلا:" نجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل، ومن خلال المسار الدبلوماسي".