هدية من رونالدو إلى ترامب «من أجل السلام»

أهدى نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قميصه الخاص وعليه رسالة خاصة، خلال استقبال الأخير لرئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، على هامش قمة «مجموعة السبع» في كندا.

ودوّن رونالدو، لاعب النصر السعودي، على قميص منتخب البرتغال رسالة قال فيها: «إلى الرئيس دونالد ترامب.. نلعب من أجل السلام كفريق واحد».

وفي مقطع فيديو نشرته المساعدة الخاصة ومستشارة التواصل لترامب، مارغو مارتن، يظهر الرئيس الأميركي وهو يتلقى الهدية من البرتغالي كوستا، حيث توجه الأخير لترامب قائلاً إن هناك رسالة خاصة لك على القميص، وبعد أن قرأها له أجاب ترامب مبتسماً وهو يرفع القميص: «حسناً، أحببت ذلك.. اللعب من أجل السلام، إنه أمر عظيم».

تأتي هذه الرسالة الخاصة من أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالمياً وإقليمياً.

بدوره، قاد رونالدو منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا في الثامن من هذا الشهر، بعد أن سجل نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.