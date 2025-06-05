الحجاج يبدأون نفرتهم من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام مساء اليوم الخميس، نفرتهم من صعيد عرفات بعد أن قاموا بأداء ركن الحج الأعظم إلى مشعر مزدلفة لاستكمال أداء مناسك الحج.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد "بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم، الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة الجاري، التوجه إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة ، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة الرسول ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وقال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، إن التعاون على الوقاية كان عنواناً لرحلة الحجاج الإيمانية في صعيد عرفات، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة لحالات الإجهاد الحراري لهذا العام.

وأضاف: "مع مغيب شمس هذا اليوم العظيم نحمد الله على ما منّ به على حجاج بيت الله من عافية وتمام في الأداء، فقد تجلّت صور الوعي والالتزام في كل مشهد، وكان التعاون على الوقاية عنوانًا لرحلتهم الإيمانية. وبفضل هذا الوعي، وبتوفيق الله، سُجّلت معدلات منخفضة لحالات الإجهاد الحراري لهذا العام، شكراً لكل من كان جزءاً من هذا الأثر".

وتوافد الحجاج مع إشراقة صباح الخميس، إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وسط متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية في السعودية، والتي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة، لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

ووفرت السلطات السعودية في مختلف أنحاء المشعر ، الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن، إذ اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

وقد أعلنت السلطات السعودية، الخميس، نجاح خطط تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بمعاونة الذكاء الاصطناعي، وسط تأهب لنفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم.

وكشفت أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان، "نجاح خطة تفويج الحجيج إلى مشعر عرفات" اليوم.

وأضافت أن عملية تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات جرت وفق "جداول زمنية محكمة باستخدام حافلات حديثة وقطار المشاعر، وسط متابعة ميدانية دقيقة وضمانات أمنية عالية".

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك "أدى إلى انسيابية الحركة في الطرق المؤدية إلى عرفات، وتوزيع الحجاج على المخيمات بسلاسة ودون ازدحام يُذكر".

وأشارت إلى أنه تمت الاستفادة من "تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات اللحظية والتنبؤ بمواقع الكثافة، مما أتاح إعادة توجيه الحشود بمرونة وسرعة".

وأفادت بأن ذلك "يُمهّد لنجاح بقية مراحل التفويج في المشاعر، بدءًا من النفرة إلى مزدلفة اليوم، وحتى الانتهاء من رمي الجمرات في مشعر منى" وعلى مدار أيام التشريق الثلاث.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان مساء اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1446هـ بلغ مليونا و673 ألفا و230، منهم مليون و506 آلاف و576 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

فيما بلغ عدد حجاج الداخل 166 ألفا و654 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين.