قصر الإليزيه يكذِّب ثم يبرِّر تفاصيل واقعة الصفعة التي تلقاها ماكرون من زوجته

علّق قصر الإليزيه على مقطع فيديو لصفعة على وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته بريجيت. وقال متحدث باسم قصر الإليزيه إنها كانت ”لحظة حميمية“ وأن الزوجين كانا ”ينزعان فتيل الموقف“، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، عرضت القنوات التلفزيونية الفرنسية لقطات لماكرون وهو يتلقى صفعة من زوجته بعد وصول الطائرة إلى هانوي الفيتنامية.

وبعد الصفع، تظاهر ماكرون بأن كل شيء على ما يرام. وخلال هبوط الطائرة على منحدر الطائرة، رفضت بريجيت السير تحت ذراع زوجها.

وكتبت قناة RMC، نقلاً عن صديق مقرب من ماكرون، أنه كان هناك ”شجار بسيط“ بين الزوجين.

نفى قصر الإليزيه في البداية صحة الفيديو، لكنه أكده لاحقًا وقال إن كل شيء على ما يرام في عائلة ماكرون. وقال أحد أصدقاء الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة RMC إن الفيديو لم يصور سوى خلاف عائلي بسيط. وفي رأيه، قرر رئيس الدولة وزوجته ببساطة أن يستمتعا قليلاً قبل بدء رحلتهما.

وقال: ”لقد كانت لحظة كان الرئيس وزوجته يقومان فيها بنزع فتيل الموقف بالضحك قبل بدء الزيارة الرسمية. لقد كانت لحظة حميمية"، حسبما نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الرئيس الفرنسي.