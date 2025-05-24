«الداخلية السعودية» تحذر: لا حج بتأشيرات الزيارة.. وغرامات وترحيل بانتظار المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال ضد من يثبت دخوله أو محاولته الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال فترة الحج، من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومسمياتها، باستثناء تأشيرة الحج.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخول حاملها أداء فريضة الحج، مشددة على أن المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين سيتم ترحيلهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأوضحت أن فترة تطبيق العقوبات تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بتعليمات الحج، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.