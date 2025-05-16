ترامب يصبح جداً للمرة الـ 11

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حماسته للعودة إلى الولايات المتحدة لرؤية حفيده الجديد، ألكسندر ترامب بولس، المولود الأول لابنته تيفاني ترامب وزوجها مايكل بولس.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، تلقى الرئيس ترامب، خلال زيارته للإمارات، خبر ولادة حفيده الحادي عشر، ومع عودته الوشيكة إلى واشنطن، أعرب عن فرحته قائلاً: "سأعود إلى الوطن لأرى هذا الطفل الصغير".

تيفاني، التي أنجبت ألكسندر يوم الخميس، شاركت فرحتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لطفلها، حيث نشرت صورة لألكسندر على موقع "إكس" مع تدوينتها يوم الخميس تظهر قدمه، حيث كتبت: "مرحبًا بك في العالم طفلنا الرضيع الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحن نحبك حباً يفوق الوصف! شكراً لقدومك إلى حياتنا! 5.15.2025".