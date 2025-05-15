الشرع: محمد بن زايد أول الداعمين لسورية.. والإمارات دعمت إستقرارها

أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" كان أول الداعمين لسورية، وفتح أبواب الإمارات للسوريين وأبدى استعداده التام لفعل كل ما يلزم لتنهض سورية من جديد، قائلا أن دولة الإمارات دعمت استقرار سورية،مضيفا ان بلاده تلقت أيضا دعما من معظم الدول العربية.

وأشار الرئيس السوري في خطاب مساء اليوم هو الأوّل الذي يوجّهه للشعب السوري، إلى التزام سورية بتوفير المناخ الاستثماري لجميع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب، مؤكداً أن سورية لن تكون إلا ساحة للسلام.

وقال الشرع في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السورية، أن الدبلوماسية السورية أجرت جولات مكوكية للتعريف بواقع سورية الجديد،

مضيفا أن الدول الشقيقة حرصت على مشاركة السوريين فرحتهم وبدأت نافذة الأمل تطل وتشرف على مستقبل واعد.

وأضاف الشرع زرت الإمارات والسعودية وتركيا وقطر ورأيت مدى حب هذه الدول وقادتها للسوريين ولسورية،وقال أن روح الانتماء عادت إلى شعبنا ونافذة الأمل فتحت لكن سورية مكبلة بآلام الماضي.

وقال أحمد الشرع: شاركت سورية الجديدة في أهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علمها في الأمم المتحدة، ونجحت في فتح أبواب مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية.

وأضاف الشرع في خطابه إن قرار رفع العقوبات الاميركية كان تاريخياً شجاعاً يمهد لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وقال الشرع أن سورية مرت بمرحلة مأساوية في تاريخها الحديث تحت حكم النظام السابق، الذي حولها إلى بيئة طاردة ومنفرة لأهلها ولجيرانها وللمنطقة والعالم، حيث انزوت بعيداً عن أشقائها وأبنائها وجيرانها، مؤكدا فتح فصل جديد في تاريخ سورية، ومشددا على أنه سيعمل لتحقيق الوحدة السورية.

وتابع الشرع، باتت سورية الحضارة غريبة عن تاريخها المشرف، وبعيدة عن أصالتها، وتأخرت عن مصاف الدول بسبب النظام السابق.

وقال أحمد الشرع: في الأشهر الماضية عملنا على فرض الأمن، وتطبيق الأحكام الدستورية، وتحقيق العدالة الانتقالية ، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سورية، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية.

وأضاف: تم الإعلان الدستوري وعقد المؤتمر الوطني، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسساتي، ووضع اليد على الخلل وطرق علاجها.