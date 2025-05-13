ترامب يصل إلى الرياض في أول زيارة رسمية خارجية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم، إلى الرياض في أول زيارة رسمية خارجية منذ عودته للبيت الأبيض .

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من الإمارات وقطر بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط".



وهذه الزيارة التي تستمر حتى 16مايو، هي الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه قام بزيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

وأكّد البيت الأبيض بأنه يتطلع إلى "عودة تاريخية" إلى المنطقة.

وقبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضا السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس، حيث التقط صورة تذكارية مع بلورة مضيئة وشارك في رقصة بالسيف.

مباحثات ثنائية

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، اليوم، مباحثات ثنائية.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، إن غالبية كبار موظفي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة الموظفين سوزي وايلز، ومجموعة نواب الرئيس، سيرافقون الرئيس أيضًا، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

ومن بين المدعوين أيضاً لحضور منتدى الأعمال السعودي الأميركي، الذي من المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين لشركات بلاك روك، وسيتي غروب، وآي بي إم، وبوينغ، ودلتا إيرلاينز، وأميركان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وغيرها.