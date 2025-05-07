الشرع يصل باريس في أول زيارة إلى أوروبا

وصل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى باريس اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ توليه منصبه في يناير، وتعد الزيارة بداية محتملة لإقامة علاقات أوسع مع الدول الغربية.

ومن المقرر أن يجتمع الشرع مع ماكرون في وقت مبكر من مساء اليوم، وفقا لوسائل الإعلام السورية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الشرع سيناقش مع ماكرون مسألة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي الطاقة الطيران، وكذلك الضربات الإسرائيلية المستمرة وعلاقات سورية مع لبنان.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيؤكد مرة أخرى دعم فرنسا "لسورية حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، وسيشدد أيضا على أهمية الاستقرار الإقليمي وخاصة في لبنان فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني

سيلتقيان على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا، فريد المذهان، المعروف بـ "قيصر"، والذي التقط آلاف الصور لجثث شوّهها التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون في سورية خلال حكم بشار الأسد.