ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني "نسور الحضارة-2025"

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة-2025"، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وعدد من قادة القوات المسلحة في البلدين.

وتضمنت فعاليات التدريب، تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والتدريب على التزود بالوقود في الجو.