ترامب يطرد ماسك من جلسة سرية حول الصين

أفادت تقارير صحافية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع إيلون ماسك من حضور اجتماع حكومي سري للغاية بشأن الصين بعد أن أزعج الملياردير مسؤولي البيت الأبيض.

يأتي هذا بعد أن تم إيقاف اثنين من كبار المسؤولين في البنتاغون، دان كالدويل ودارين سيلنيك، من قبل وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد التحقيق في من سرب خبر الإحاطة حول الصين إلى ماسك.

ووفقًا لموقع أكسيوس، لم يكتفِ هيغسيث بإلغاء الاجتماع بعد التسريب، بل أمر الرئيس الأمريكي نفسه الموظفين بإلغائه.

وبحسب ما ورد، فقد انفجر ترامب غاضبًا عندما سمع عن حضور الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الاجتماع السري المخطط له، وقال للموظفين: "ما الذي يفعله إيلون هناك بحق الجحيم؟ تأكدوا من عدم حضوره"، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى.

وبحسب ما ورد كان الرئيس غاضباً من أن ماسك سيحضر الإحاطة لأن مؤسس SpaceX لديه مصالح تجارية بمليارات الدولارات في الصين.

ويأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن حضور ماسك المستمر في البيت الأبيض، ومنشوراته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركاته الوقحة في إطار دوره في إدارة الكفاءة الحكومية قد أغضب العديد من المسؤولين في الإدارة.

وعلى الرغم من أن ترامب قد أثنى في السابق على ماسك ورحب بتدخله في شؤون الحكومة، إلا أن المسؤولين يقولون هذه المرة إن العلاقات التجارية الواسعة لقطب التكنولوجيا مع الصين قد تجاوزت الحدود.

وكان ترامب قد تعهد أيضًا بأن ماسك، بصفته رئيسًا لوزارة الطاقة والمياه والبيئة لن يشارك في أي مجالات يمكن أن يكون فيها تضارب في المصالح.

وقال أحد المصادر للموقع الإخباري: "لا يزال الرئيس يحب إيلون، ولكن هناك خطوط حمراءإيلون لديه الكثير من الأعمال التجارية في الصين ولديه علاقات جيدة هناك، ولم تكن هذه الإحاطة الإعلامية هي الشيء الصحيح".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في 20 مارس أن ماسك سيطلع على خطط الجيش الأمريكي لما يجب القيام به في حال اندلاع أي حرب مع الصين.

وبعد فترة وجيزة من نشر التقرير على الإنترنت، نفى ترامب ومسؤولو البنتاغون أن تكون الجلسة حول الخطط العسكرية التي تشمل الصين.

وكتب ترامب على حسابه على موقع "تروث سوشيال": "قالوا، بشكل غير صحيح، إن إيلون ماسك سيذهب إلى البنتاغون غدًا ليطلع على أي حرب محتملة مع الصين. كم هذا سخيف؟ لن يتم ذكر الصين أو حتى مناقشتها. كم هو مشين أن تختلق وسائل الإعلام الفاقدة للمصداقية مثل هذه الأكاذيب. على أي حال، القصة غير صحيحة على الإطلاق".

ووفقًا لموقع أكسيوس فقد نشر تلك الرسالة بعد أن أمر المسؤولين بعدم التحدث مع ماسك عن الصين.

تدير شركة تيسلا التي يملكها ماسك أكبر مصنع لها، وهو مصنع جيجافاكتوري شنغهاي، في الصين. وقد أنتج حوالي نصف سيارات تسلا العام الماضي.

ومع ذلك عُقد اجتماع البنتاغون. وصل ماسك عبر موكب سيارات في 21 مارس، حيث استقبله وزير الدفاع بيت هيغسيث عند الباب.

التقى الرجلان - إلى جانب مساعدين وعسكريين - لمدة 80 دقيقة. لم تتم مناقشة موضوع الصين لكن ماسك لم يعطِ المزيد من التفاصيل.

وقال لأحد المراسلين الذي سأله عن الاجتماع: "لماذا يجب أن أخبرك؟".

كان ترامب لا يزال غاضبًا في يوم الاجتماع، حيث انتقد قصة نيويورك تايمز واصفًا إياها بـ"الأخبار الكاذبة".

وفي البيت الأبيض بعد جلسة ماسك-هيغسيث، قال ترامب في البيت الأبيض إنه لا يريد أن يطلع أحد على خطط الولايات المتحدة لحرب محتملة مع الصين، وألمح إلى تضارب المصالح المحتمل لماسك.

وقال ترامب: "لا نريد أن نخوض حربًا محتملة مع الصين، ولكن يمكنني أن أخبركم أنه إذا حدث ذلك، فنحن مجهزون جيدًا للتعامل معها، لكنني لا أريد أن أظهر ذلك لأي شخص ولكن بالتأكيد لن تظهر ذلك لرجل أعمال. إيلون لديه أعمال تجارية في الصين وربما يكون عرضة لذلك".

انصب الكثير من غضب الإدارة الأمريكية على صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت القصة. وحذر ماسك من أن الناس سيدفعون ثمن التسريب.

"أتطلع إلى مقاضاة أولئك في البنتاغون الذين يسربون معلومات كاذبة بشكل خبيث إلى صحيفة نيويورك تايمز. سوف يتم العثور عليهم"، كما كتب على منصة X الخاصة به.

وفي حين أن تفاصيل الاجتماع لا تزال محاطة بالسرية، إلا أن غضب ترامب يأتي في وقت حساس، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

فقد صعّد الرئيس الأمريكي من حدة الحرب التجارية مع الصين، وفرض تعريفة جمركية مذهلة بنسبة 125% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 20% على الواردات الصينية التي تم فرضها في وقت سابق من هذا العام - ليصل معدل التعريفة الجمركية الفعلي إلى 145%.

وقد أثار ذلك ردًا عدوانيًا مماثلًا من بكين. وردًا على ذلك، رفعت الصين رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%.