أمير قطر والرئيس السوري يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم في الدوحة، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي.

وأعرب أمير قطر عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع، فيما أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.