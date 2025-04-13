السعودية وأمريكا تؤكدان أهمية تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة

بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية اليوم في الرياض مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

من جهة ثانية وفي لقاء مع وسائل الإعلام في مقر وزارة الطاقة بالرياض قال وزير الطاقة الأمريكي، أنه ناقش خلال زيارته للملكة التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، والتركيز على الاستثمارات والتجارة وأمن الطاقة، وكذلك التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسة؛ بما في ذلك الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وأهمية الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأشار إلى ما تمتلكه السعودية من موارد للطاقة الشمسية، وإبى التطور الفعال فيها والمدروس لموارد الطاقة، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز نمو إمدادات الطاقة على المدى الطويل، وقال إن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة، وأن الطاقة تستغرق وقتًا طويلًا لتتطور، ويجب التخطيط لاستثمارات الطاقة على مدى عقود.

وأضاف أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع بين البلدين، ودول العالم، وذلك عبر استثماراتٍ واسعة النطاق في مجال الطاقة وبنيتها التحية لتحقيق الازدهار المُستقبلي.