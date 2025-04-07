الاضراب يعمّ فلسطين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عم الإضراب الشامل، اليوم، كافة مناحي الحياة في جميع المحافظات ومخيمات اللجوء الفلسطينية والشتات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الإضراب الشامل في كافة الجامعات.

وأكدت القوى الفلسطينية في بيان، أن الإضراب يأتي في إطار الرفض الشعبي لحرب الإبادة والتهجير الجماعي التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني داعيةً إلى أوسع مشاركة في الإضراب، من أجل رفع الصوت وتسليط الضوء على المجازر المتواصلة بحق المدنيين من أطفال ونساء.