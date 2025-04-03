النمسا تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة خطر الحمى القلاعية

تعتزم النمسا إغلاق المعابر الحدودية الصغيرة مع سلوفاكيا، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية في جارتها وذلك للحد من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية في النمسا.

وأكدت أولريكا كونيجسبرجر- لودفيج وزيرة الدولة في وزارة الصحة النمساوية الانتهاء من إعداد لائحة تضم المعابر الصغيرة التي ستقوم وزارة الداخلية بإغلاقها بين البلدين موضحة أن الإجراء الوقائي يستهدف غلق المعابر الحدودية التي يصعب فيها تطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الصحية اللازمة ونوهت إلى استمرار عمل المعابر الحدودية الرئيسية مع سلوفاكيا بشكل طبيعي.

وانتشر في الآونة الأخيرة مرض الحمى القلاعية في سلوفاكيا دون وجود دليل حتى الآن على انتقاله إلى النمسا، التي ارتفعت فيها دعوات تطالب باتخاذ تدابير أكثر صرامة.