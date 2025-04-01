المفوضية الأوروبية تخطط لتوسيع دور "يوروبول"

تخطط المفوضية الأوروبية لتوسيع دور وكالة يوروبول للتعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي وتعزيز وصول سلطات إنفاذ القانون إلى البيانات في إطار استراتيجية لتحسين الأمن الداخلي للاتحاد.

ودعت المفوضية في استراتيجيتها الجديدة للأمن الداخلي التي نشرت في بروكسل إلى مزيد من الموارد لإنفاذ القانون والاستثمار في وكالات أقوى للاتحاد الأوروبي وتخطط لتبني اقتراح تشريعي لتحويل اليوروبول في عام 2026 وفقا للاستراتيجية الجديدة.

وقالت المفوضية الأوربية في استراتيجيتها إنها ستقدم خارطة طريق "بشأن الوصول القانوني والفعال إلى البيانات لإنفاذ القانون".

وفي مواجهة التحديات الجيوسياسية والتهديدات الهجينة والمزيد من الجريمة الرقمية ، تبحث أوروبا عن طرق لمكافحة الجريمة المنظمة بشكل أفضل وتحسين الشرطة ومكافحة الإرهاب بشكل أفضل.

وتقترح المفوضية الاوربية تعزيز وكالة فرونتكس الحدودية وإصلاح وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية يوروجاست، فضلا عن مساعدة الدول الأعضاء على تأمين البنية التحتية المادية والرقمية الحيوية.