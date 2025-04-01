OpenAI تجمع 40 مليار دولار وترتفع قيمتها إلى 300 مليار

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) أنها جمعت 40 مليار دولار خلال جولة تمويلية جديدة، في خطوة تعدّ الأكبر من نوعها في تاريخ الشركات الناشئة، ما رفع قيمة الشركة المطوّرة لتطبيق ChatGPT إلى 300 مليار دولار.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التمويل تم بالشراكة مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمكّنها من "دفع آفاق أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى حدود جديدة".

وأوضحت "أوبن إيه آي" أن التمويل سيُستخدم في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تُحفّز الاكتشاف العلمي، وتُمكّن التعليم المخصص، وتعزز الإبداع البشري، إلى جانب دعم جهودها نحو بناء ذكاء اصطناعي عام (AGI) يخدم البشرية جمعاء.

في المقابل، قالت مجموعة "سوفت بنك" في بيان منفصل، إن شراكتها مع "أوبن إيه آي" تأتي ضمن رؤيتها لتحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) الذي يتجاوز القدرات البشرية، معتبرة أن "أوبن إيه آي" هي الشريك الأقرب لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت "سوفت بنك" أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها "أوبن إيه آي" تمثل المفتاح للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام والفائق، وهو ما يتطلب قدرات حوسبة هائلة، مشيرة إلى أن استثمارها يتضمن ضخ 10 مليارات دولار مبدئيًا، مع خطة لاستثمار 30 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام الجاري، وفق شروط محددة.

وبحسب الشركة، ستُستخدم هذه الاستثمارات في توسيع البنية التحتية وتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات نحو 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا لتطبيق ChatGPT.

يشار إلى أن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" كان قد رفض بالإجماع في فبراير الماضي عرضًا تقدم به رجل الأعمال إيلون ماسك لشراء الشركة مقابل 97.4 مليار دولار