أكثر من 3 ملايين و 400 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان

شهد المسجد الحرام أمس رقما قياسيا جديدا من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه بكثافة كبيرة لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر طمعا في مغفرة ربهم ورضوانه.

وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق يوم أمس 3441600, وبلغ عدد المصلين في صلاة الفجر 703123 وفي صلاة الظهر 614307, وصلاة العصر 643912, وصلاة المغرب 740129, وصلاتي العشاء والتراويح 740129.



وأفادت أن بإجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 27756 وبلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسة باب 1 الملك عبدالعزيز 282433 معتمرًا، وباب 17 السلام 33211 معتمرًا, وباب 33 الحديبية (107810 معتمرين, وباب 40 العمرة 149176 معتمرا, وباب 79 الملك فهد 199746) معتمرا, ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسة 800132 معتمرا.

وتستخدم الهيئة تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام؛ في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.