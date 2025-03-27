أميركا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا

لقيت امرأة وثلاثة أطفال حتفهم في إطلاق نار بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته سلطات إنفاذ القانون.

وقال مايكل كين، رئيس الإنقاذ من الحرائق بمكتب مأمور مقاطعة بروارد الأميركية، لصحيفة «صن سنتينل» في جنوب فلوريدا، إن إطلاق النار وقع في بيمبروك بارك الساعة الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)، ونُقل رجل بالغ وفتاة إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

ولم تتضح على الفور حالة الشخصين اللذين نُقلا إلى المستشفى.

ووصف إيفان روس، المتحدث باسم شرطة بيمبروك بارك، إطلاق النار بأنه حادث منزلي، وفقاً لتقرير إخباري.