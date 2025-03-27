مقتل 10 في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة

نقل تلفزيون «الأقصى» الفلسطيني عن مصادر قولها، اليوم، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء قصف شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر، التي لم تسمها القناة، أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن 855 شخصاً قتلوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على قطاع غزة، مؤكدة أن 25 قتيلاً نقلوا إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان: «حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، بلغت 855 شهيداً و1869 إصابة»، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 50208 قتلى و113910 إصابات.