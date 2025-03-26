الأمم المتحدة: 142 ألف نازح في غزة خلال أسبوع

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، بأن استئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة تسبب بنزوح 142 الف شخص خلال اسبوع، مبديا قلقه أيضا حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي يوشك أن ينفد.

وقال ستيفان دوجاريك "خلال اسبوع فقط، نزح 142 الف شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع"، مذكرا بأن تسعين في المئة من سكان القطاع سبق ان نزحوا مرة واحدة على الاقل بين السابع من أكتوبر 2023 وبدء تنفيذ وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس في يناير 2025.