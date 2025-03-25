17 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استُشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء، إثر عمليات القصف الإسرائيلي لمنازل وخيام النازحين في قطاع غزة.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 18 مارس الحالي، 750 شهيدا وعدد الجرحى 1400 معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف الطائرات الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات الفلسطينيين في قطاع غزة.