بتهمة الإرهاب والفساد.. النيابة العامة التركية تطلب حبس رئيس بلدية إسطنبول

طلبت النيابة العامة التركية، اليوم، من المحكمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد".

وأضافت: "أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس السبت، إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم "الفساد ودعم الإرهاب".

وقال يرلي كايا في بيان على منصة "إكس": "ألقت سلطات الأمن ليلة أمس (الجمعة) القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى".

وخرج مئات آلاف الأشخاص، الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.