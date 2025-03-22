سورية.. غارات إسرائيلية على مطار تدمر العسكري

استهدفت غارات اسرائيلية، ليل الجمعة، مطار تدمر العسكري في وسط سورية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "المقاتلات الحربية الاسرائيلية شنّت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص"، موضحا أن أربع غارات على الأقلّ استهدفت المطار الذي يضمّ قوات من الإدارة الجديدة في سورية، ويقع في محيط مدينة تدمر.

وتأتي هذه الغارات الجديدة بعد أيام من ضربات جوية اسرائيلية استهدفت مقرات عسكرية قرب مدينة حمص (وسط)، وأخرى أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفقا لحصيلة رسمية، قرب مدينة درعا جنوبا، وهي ضمن سلسلة غارات مماثلة استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.