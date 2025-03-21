في أول تعليق له.. أردوغان: ليس لدينا وقت لـ "المشاحنات" مع المعارضة

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على توقيف رئيس بلدية إسطنبول المنتمي للمعارضة أكرم إمام أوغلو، على خلفية اتهامه في قضية فساد.

جاء ذلك في خلال مائدة إفطار مع برلمانيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، الخميس، قال فيها إن "الحكومة ليس لديها وقت للمشاحنات مع المعارضة، لأنها مشغولة بحل مشكلات البلاد"، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية، على منصة "إكس".

وأعلنت النيابة العامة الرئيسية في إسطنبول، الأربعاء، توقيف عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"منظمة متورطة في الفساد والرشوة والاحتيال".

وفي المقابل، أكد أوغلو أنه "لن يستسلم" للضغوط التي تمارسها السلطات، بينما عززت السلطات التركية إجراءاتها الأمنية بعدد من الشوارع الرئيسية بإسطنبول، لا سيما أمام مقر إدارة الشرطة الرئيسية.

وبالتزامن مع تلك الأحداث، أشارت تقارير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، متجاوزًا لأول مرة حاجز 41 ليرة.