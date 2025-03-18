فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

طلبت فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية إثر إستئناف إسرائيل، غاراتها على قطاع غزة منذ فجر اليوم تزامناً مع قطع الكهرباء عن القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.

وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن فلسطين تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية للمجلس.