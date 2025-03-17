أمين عام مجلس التعاون يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية

بحث جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مع نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية AFET في البرلمان الأوروبي هناء جلول، سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، والعديد من الملفات المشتركة، بما في ذلك مستجدات إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، ومخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في أكتوبر 2024.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والتطورات في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، أعرب البديوي عن تقديره للجهود الأوروبية في رفع جزء من العقوبات المفروضة على سورية، لما لذلك من أثر في دعم الاستقرار والتنمية للشعب السوري.