هزة أرضية بقوة 3.96 شمال شرم الشيخ

سجلت شبكة الرصد الزلزالي التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم، هزة أرضية بلغت قوتها 3.96 درجة على مقياس ريختر، على بعد 113 كيلومترا شمال شرم الشيخ .

وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه لم يرد للمعهد تأثر أي مناطق بمدينة نويبع وشرم الشيخ إثر الزلزال الذي وقع على خط عرض 28.83 درجة شمالا، وخط طول 34.67 درجة شرقا، وعلى عمق 16.07 كم.