انطلاق مهمة "ناسا" لإعادة رائدين عالقين بمحطة الفضاء الدولية منذ 9 أشهر

انطلقت مهمة مأهولة تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رائدي فضاء أميركيين عالقين في المحطة المدارية منذ تسعة أشهر.

فقد أقلع صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وعلى متنه أربعة رواد فضاء.

تهدف هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم "كرو 10" إلى إعادة بوتش ويلمور وسوني وليامز، رائدي الفضاء الأميركيين العالقين في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو الماضي، إلى الأرض.

ويمكن أن تبدأ رحلة العودة الأربعاء المقبل، بعد أيام قليلة من وصول الطاقم الجديد، على متن المركبة التابعة لـ"سبايس إكس" وليس عبر "ستارلاينر" التابعة لـ"بوينغ" التي حملتهما وواجهت أعطالا.

كان رائدا الفضاء المخضرمان قد انطلقا في مهمة مدتها أساسا ثمانية أيام لكن إقامتهما طالت بسبب مشكلات رُصدت في نظام الدفع الخاص بالمركبة.