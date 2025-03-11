مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

دانت مصر، قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.